Курс биткоина впервые с января 2018 года превысил отметку в 17 тысяч долларов

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Биткоин вырос на пять процентов на бирже криптовалюты Binance, его стоимость превысила 17 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Как уточняется, такая цена на биткоин сформировалась впервые с января 2018 года.

Так, по состоянию на 15:06 по московскому времени биткоин дорожал на 3,77 процента, его стоимость достигала 16 960 долларов. Самая крупная биржа Binance сообщала о подорожании биткоина на 4,92 процента (17 049 долларов).

В последний раз стоимость биткоина превышала 17 тысяч долларов 7 января 2018 года. Его доля составляет около 65,22 процента общего рынка криптовалют, передает РИА Новости.

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