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Курс биткоина впервые с января 2018 года превысил отметку в 17 тысяч долларов
Фото: pixabay.com/ru

Курс биткоина впервые с января 2018 года превысил отметку в 17 тысяч долларов

Юлия Захарова

Экономика

Биткоин вырос на пять процентов на бирже криптовалюты Binance, его стоимость превысила 17 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Как уточняется, такая цена на биткоин сформировалась впервые с января 2018 года.

Так, по состоянию на 15:06 по московскому времени биткоин дорожал на 3,77 процента, его стоимость достигала 16 960 долларов. Самая крупная биржа Binance сообщала о подорожании биткоина на 4,92 процента (17 049 долларов).

В последний раз стоимость биткоина превышала 17 тысяч долларов 7 января 2018 года. Его доля составляет около 65,22 процента общего рынка криптовалют, передает РИА Новости.

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