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Стоимость нефти Brent превысила 47 долларов за баррель впервые с начала марта
Фото: twitter.com/AAEnergyNews

Стоимость нефти Brent превысила 47 долларов за баррель впервые с начала марта

Ростислав Зубков

Экономика

Во вторник, 24 ноября, нефть марки Brent вернулась к мартовским значениям. Об этом свидетельствуют данные торгов.

К 17:42 по Москве февральские фьючерсы на сырье этой марки подорожали на 2,45 процента — до 47,17 доллара за баррель. Черное золото данного бренда перешло рубеж впервые с 6 марта 2020 года.

Тем временем фьючерсы Brent с поставкой в январе поднялись на 1,85 процента — до 46,91 доллара за баррель. Январские фьючерсы WTI росли на 2,76 процента — до 44,25 доллара за баррель.

Как отмечают аналитики, подъем нефтяных котировок заметно ускорился с открытием американских торгов (до этого цены увеличивались всего на один процент).

Читайте также: Курсы доллара и евро снижаются на открытии торгов Мосбиржи

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