Курсы доллара и евро снижаются на открытии торгов Мосбиржи

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Курсы доллара и евро на открытии торгов Московской биржи начали снижаться. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 по московскому времени.

Так, курс доллара снижается на 0,43 процента — до 75,85 рубля, курс евро снижается на 0,34 процента и составляет 89,898 рубля.

К 10:15 доллар стоил 75,8025 рубля, евро — 89,87 рубля.

Ранее сообщалось, что мировые цены на нефть начали расти на прогрессе разработок вакцины от коронавируса.

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