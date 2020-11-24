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Нефть дорожает на 1 процент на фоне улучшения ситуации с COVID-19
Фото: twitter.com/AAEnergyNews

Нефть дорожает на 1 процент на фоне улучшения ситуации с COVID-19

Виктория Родимкина

Экономика

Мировые цены на нефть начали расти на прогрессе разработок вакцины от коронавируса. Об этом свидетельствуют данные торгов во вторник утром, 24 ноября.

Так, по состоянию на 07:32 по московскому времени цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,89 процента — до 46,45 доллара за баррель. Стоимость январских фьючерсов на Brent увеличивалась на 0,89 процента — до 46,47 доллара за баррель.

Помимо этого, цена на январские фьючерсы на нефть марки WTI увеличивалась на 0,98 процента и составляла 43,48 доллара за баррель.

Цены на нефть начали расти после новостей о том, что эффективность вакцины от коронавируса предварительно составляет от 70 до 90 процентов. Таким образом, инвесторы могут надеяться на скорую отмену карантинных мер и восстановление спроса.

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