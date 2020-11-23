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США могут уступить лидерство на мировом рынке нефтепереработки Китаю
Фото: twitter.com/AAEnergyNews

США могут уступить лидерство на мировом рынке нефтепереработки Китаю

Виктория Родимкина

Экономика

В следующем году Соединенные Штаты могут уступить лидерство на мировом рынке нефтепереработки Китаю. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на прогноз Международного энергетического агентства в понедельник, 23 ноября.

Так, в агентстве напомнили о закрытии нефтеперерабатывающих заводов в Америке, таких как Royal Dutch Shell Plc в Луизиане. В Китае же строятся не менее четырех новых предприятий, мощность которых составит 1,2 миллиона баррелей в сутки.

В мире снизился спрос на топливо из-за пандемии коронавируса, что также повлияло на добычу и переработку нефти. Она сократилась на 1,7 миллиона баррелей. Более половины этого показателя пришлось на заводы США. Помимо этого, агентство сообщило, что в Китае и других азиатских странах увеличился спрос на пластмассу и нефть, а китайские компании набирают силу на международных топливных рынках.

— Китай, вероятно, обгонит США в ближайшие год или два, — заявил директор компании Facts Global Energy Стив Сойер.

Но, несмотря на рост мощностей китайских предприятий, странам Азии могут потребоваться годы, чтобы восстановиться после ущерба, нанесенного пандемией коронавируса.

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