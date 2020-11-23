Мировые цены на нефть растут в надежде на появление вакцины от коронавируса

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Мировые цены на нефть начали расти утром 23 ноября. Трейдеры надеются, что появление вакцины от коронавируса поддержит спрос на сырье. Об этом свидетельствуют данные торгов в понедельник.

Так, на 7:34 по московскому времени стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличилась на 0,4 процента. Теперь она составляет 45,25 доллара за баррель.

Январские фьючерсы на Brent дорожали на 0,36 процента — до 45,12 доллара за баррель. При этом цена на январские фьючерсы на нефть марки WTI увеличилась на 0,24 процента и составляет 42,52 доллара за баррель.

Трейдеры надеются на восстановление спроса на нефть благодаря успешным испытаниям вакцины от коронавируса, заявил старший рыночный стратег Axi Стивен Иннес (Stephen Innes).

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