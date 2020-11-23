Мировые цены на нефть растут в надежде на появление вакцины от коронавируса
Мировые цены на нефть начали расти утром 23 ноября. Трейдеры надеются, что появление вакцины от коронавируса поддержит спрос на сырье. Об этом свидетельствуют данные торгов в понедельник.
Так, на 7:34 по московскому времени стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличилась на 0,4 процента. Теперь она составляет 45,25 доллара за баррель.
Январские фьючерсы на Brent дорожали на 0,36 процента — до 45,12 доллара за баррель. При этом цена на январские фьючерсы на нефть марки WTI увеличилась на 0,24 процента и составляет 42,52 доллара за баррель.
Трейдеры надеются на восстановление спроса на нефть благодаря успешным испытаниям вакцины от коронавируса, заявил старший рыночный стратег Axi Стивен Иннес (Stephen Innes).
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