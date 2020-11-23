Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Мировые цены на нефть растут в надежде на появление вакцины от коронавируса
Фото: twitter.com/AAEnergyNews

Мировые цены на нефть растут в надежде на появление вакцины от коронавируса

Виктория Родимкина

Экономика

Мировые цены на нефть начали расти утром 23 ноября. Трейдеры надеются, что появление вакцины от коронавируса поддержит спрос на сырье. Об этом свидетельствуют данные торгов в понедельник.

Так, на 7:34 по московскому времени стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличилась на 0,4 процента. Теперь она составляет 45,25 доллара за баррель.

Январские фьючерсы на Brent дорожали на 0,36 процента — до 45,12 доллара за баррель. При этом цена на январские фьючерсы на нефть марки WTI увеличилась на 0,24 процента и составляет 42,52 доллара за баррель.

Трейдеры надеются на восстановление спроса на нефть благодаря успешным испытаниям вакцины от коронавируса, заявил старший рыночный стратег Axi Стивен Иннес (Stephen Innes).

Читайте также: «Уходим в страны третьего мира»: экономист дал мрачный прогноз для российской экономики

экономикаценынефть
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Белые покидают Нью-Йорк

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Пелевин — наш новый Достоевский

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Почему русские такие немодные

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Какого мужчину считать настоящим

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Случай на границе: не торопитесь в гости к чучхе

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Смерть от худобы: казалось бы, при чем тут рыбки

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Здоровая пища для души

Все мнения
О проекте