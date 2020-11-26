Госдума приняла закон о «заморозке» накопительной пенсии до 2023 года

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Государственная дума приняла закон, согласно которому «заморозка» накопительной пенсии продлевается до 2023 года. Об этом в четверг, 26 ноября, сообщает РИА Новости.

Напомним, отчисления в накопительную часть пенсионной системы в размере шести процентов от зарплаты жителей России с 2014 года направляют в страховую часть — они идут на выплаты пенсионерам. В соответствии с законом, норма действует до 2021 года. В прошлом году президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон о «заморозке» накопительной пенсии в 2022 году.

Принятый закон продлевает положение нормы до конца 2023 года.

Отмечается, что определение в 2023 году максимального значения и величины индивидуального пенсионного коэффициента осуществляется в соответствии с направлением полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса на финансирование страховой пенсии и отсутствием формирования пенсионных накоплений.

Реализация законопроекта приведет к уменьшению перевода на обязательное пенсионное страхование, передаваемого из федерального бюджета бюджету Пенсионного фонда России в 2023 году, примерно на 669,3 миллиарда рублей.

Читайте также: Госдума утвердила бюджет России на 2021–2023 годы