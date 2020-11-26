Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Госдума приняла закон о «заморозке» накопительной пенсии до 2023 года
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Госдума приняла закон о «заморозке» накопительной пенсии до 2023 года

Юлия Ямпольская

Внутренняя политика

Государственная дума приняла закон, согласно которому «заморозка» накопительной пенсии продлевается до 2023 года. Об этом в четверг, 26 ноября, сообщает РИА Новости.

Напомним, отчисления в накопительную часть пенсионной системы в размере шести процентов от зарплаты жителей России с 2014 года направляют в страховую часть — они идут на выплаты пенсионерам. В соответствии с законом, норма действует до 2021 года. В прошлом году президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон о «заморозке» накопительной пенсии в 2022 году.

Принятый закон продлевает положение нормы до конца 2023 года.

Отмечается, что определение в 2023 году максимального значения и величины индивидуального пенсионного коэффициента осуществляется в соответствии с направлением полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса на финансирование страховой пенсии и отсутствием формирования пенсионных накоплений.

Реализация законопроекта приведет к уменьшению перевода на обязательное пенсионное страхование, передаваемого из федерального бюджета бюджету Пенсионного фонда России в 2023 году, примерно на 669,3 миллиарда рублей.

Читайте также: Госдума утвердила бюджет России на 2021–2023 годы

Госдумазаконпенсия
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Артем Чубар
Артем Чубар

Извольте ругаться культурно, судари мои

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Нужны ли нам родственники

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Когда улетит черный лебедь

Алексей Шапошников
Алексей Шапошников

Приоритет отдан социальной сфере

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Интим в заказ не входит

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Россияне не хотят на море

Олег Сыров
Олег Сыров

Отчего людям стыдно

Все мнения
О проекте