Ученый объяснил, что раньше приносило пользу человеку, а сейчас делает хуже

Фото: YouTube.com / А поговорить?

Биоинформатик, кандидат физико-математических и доктор биологических наук Михаил Гельфанд ответил на вопрос журналистки Ирины Шихман, что раньше человеку приносило пользу, а теперь делает хуже.

По словам ученого, в современном обществе интересно устроен отбор по интеллекту:

— Сейчас в среднем более умные люди более успешны, у интеллекта есть генетическая компонента. Сейчас отбор действует парадоксально: более успешные люди в среднем имеют меньше детей. Раньше было наоборот. У более успешных людей дети лучше выживали, — отметил Гельфанд.

По его словам, такой отбор был, а сейчас он тоже есть, но он действует парадоксально. Успешные люди откладывают рождение детей. Эта тенденция прослеживается в США, Европе и в России.

Хуже это потому, что с возрастом у мужчин накапливается больше мутаций в сперматозоидах. У женщин не накапливаются точечные мутации, но в яйцеклетках с возрастом могут происходить изменения в хромосомах.

Видео опубликовано на YouTube.

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