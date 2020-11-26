Ученый объяснил, что раньше приносило пользу человеку, а сейчас делает хуже
Биоинформатик, кандидат физико-математических и доктор биологических наук Михаил Гельфанд ответил на вопрос журналистки Ирины Шихман, что раньше человеку приносило пользу, а теперь делает хуже.
По словам ученого, в современном обществе интересно устроен отбор по интеллекту:
— Сейчас в среднем более умные люди более успешны, у интеллекта есть генетическая компонента. Сейчас отбор действует парадоксально: более успешные люди в среднем имеют меньше детей. Раньше было наоборот. У более успешных людей дети лучше выживали, — отметил Гельфанд.
По его словам, такой отбор был, а сейчас он тоже есть, но он действует парадоксально. Успешные люди откладывают рождение детей. Эта тенденция прослеживается в США, Европе и в России.
Хуже это потому, что с возрастом у мужчин накапливается больше мутаций в сперматозоидах. У женщин не накапливаются точечные мутации, но в яйцеклетках с возрастом могут происходить изменения в хромосомах.
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