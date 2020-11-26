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Ученые заявили, что цвет глаз указывает на предрасположенность к заболеваниям
Фото: pixabay.com

Ученые заявили, что цвет глаз указывает на предрасположенность к заболеваниям

Юлия Курганова

Здоровье

Ученые из Медицинской школы при Университете Колорадо сообщили, что цвет глаз может указывать на предрасположенность к различным заболеваниям.

Так, согласно исследованию, темно-карие или черные глаза защищены от ультрафиолета, поэтому у их обладателей риск рака глаз или кожи меньше, чем у остальных. При этом люди с темными глазами склонны к проблемам с кровью и минеральным обменом. Им особое внимание нужно уделять кровотоку, печени и селезенке.

Люди с карим цветом глаз повышенно чувствуют боль, а также они склонны к проблемам с пищеварением и дыханием.

Обладатели зеленых глаз имеют высокий болевой порог, и у них редко происходит депрессия.

Люди с голубыми или серыми глазами чувствительны к солнцу, так как зачастую у них светлая кожа. Они также склонны к алкогольной зависимости, пишет портал Freundin.

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