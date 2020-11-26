Врачи объяснили, как распознать рак при приеме пищи
Медики раскрыли способ распознать рак при приеме пищи. Об этом сообщили исследователи из Фонда Роя Касла.
Они рассказали, что дисфагия, или трудности при глотании и прохождении пищи через глотку, может являться одним из признаков рака легких. Исследователи добавили, что при дисфагии также может возникать боль и жжение.
Специалисты отметили, что рак легких часто диагностируют только на поздних стадиях, когда большая опухоль уже начинает причинять неудобства пациенту, передает издание Express.
В Национальной службе здравоохранения Великобритании (NHS) отметили, что обращаться к врачам также необходимо, если человек страдает одышкой и его мучает затянувшийся на несколько недель кашель. Особенно если все это сопровождается плохим аппетитом, потерей веса и усталостью.
Ранее врач назвал признак, который помогает выявить рак поджелудочной железы. Диагноз «сахарный диабет» у человека, который к нему не был склонен, может говорить о развитии онкологии в организме.
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