Врачи объяснили, как распознать рак при приеме пищи

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Медики раскрыли способ распознать рак при приеме пищи. Об этом сообщили исследователи из Фонда Роя Касла.

Они рассказали, что дисфагия, или трудности при глотании и прохождении пищи через глотку, может являться одним из признаков рака легких. Исследователи добавили, что при дисфагии также может возникать боль и жжение.

Специалисты отметили, что рак легких часто диагностируют только на поздних стадиях, когда большая опухоль уже начинает причинять неудобства пациенту, передает издание Express.

В Национальной службе здравоохранения Великобритании (NHS) отметили, что обращаться к врачам также необходимо, если человек страдает одышкой и его мучает затянувшийся на несколько недель кашель. Особенно если все это сопровождается плохим аппетитом, потерей веса и усталостью.

Ранее врач назвал признак, который помогает выявить рак поджелудочной железы. Диагноз «сахарный диабет» у человека, который к нему не был склонен, может говорить о развитии онкологии в организме.

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