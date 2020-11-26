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Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве в лифте на юго-западе Москвы
Фото: СУ СК России по Свердловской области

Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве в лифте на юго-западе Москвы

Вероника Кузьминова

Происшествия
Россия, Москва, улица Адмирала Лазарева Карта всех событий

Подозреваемого в убийстве мужчины в грузовом лифте на юго-западе Москвы задержали правоохранители. Об этом сообщили в ГСУ СК по столице в четверг, 26 ноября.

Тело мужчины с признаками насильственной смерти, по версии следствия, обнаружили в грузовом лифте жилого дома на улице Адмирала Лазарева. На трупе 64-летнего гражданина заметили множественные телесные повреждения и колото-резаные раны.

— По подозрению в совершении преступления задержан мужчина, который в ближайшее время будет доставлен в следственное подразделение для проведения необходимых следственных действий, — сообщается на сайте СК.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

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