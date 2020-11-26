Московский инновационный кластер подвел итоги двух лет работы

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Московскому инновационному кластеру исполнилось два года. Площадка объединяет всю существующую инновационную инфраструктуру Москвы, кадровый и производственный потенциал.

Как отметил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексей Фурсин, кластер помогает компаниям создавать новые продукты или услуги, находить партнеров и потенциальных заказчиков.

— Участники кластера могут воспользоваться специальными сервисами на платформе i.moscow, принять участие в программах развития или подать онлайн-заявку на получение финансовых мер поддержки, — уточнил Алексей Фурсин.

Так, на платформе предпринимателям доступна биржа контрактного производства. Она позволяет оптимизировать взаимодействие между заказчиками.

В 2020 году на базе МИК стали появляться межотраслевые и отраслевые кластеры — специальные сообщества, которые объединяют участников из разных сфер для создания совместных проектов.

Также у тех, кто присоединился к кластеру, есть возможность тестировать свои разработки на базе 92 компаний.

Кроме того, МИК организует технологические конкурсы, которые ускоряют внедрение инноваций под запросы крупного бизнеса и содействуют горизонтальной кооперации их участников, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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