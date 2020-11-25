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Благодаря помощи города столичные предприятия расширяют свои производства и выходят на международный уровень
Генеральный директор завода по изготовлению продукции для строительства линий связи Алексей Анисимов держит в руках деталь, которая была окрашена на новой высокотехнологичной линии малярного производства. Развиваться компании помогает поддержка столичного правительства / Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Благодаря помощи города столичные предприятия расширяют свои производства и выходят на международный уровень

Марьяна Шевцова

Технологии

В Москве разработают цифровую платформу для поддержки экспортеров. В среду, 25 ноября, «Вечерняя Москва» побывала на столичном предприятии, продукция которого пользуется спросом за рубежом.

В следующем году правительство Москвы планирует запустить полноценную цифровую платформу, которая поможет предприятиям города с поиском иностранных покупателей, а также будет агрегировать зарубежные тендеры. Доступ на биржу будет возможен как напрямую через сайт «Моспром», так и через «Инвестиционный портал».

Частично функционал нового сервиса реализуется уже сейчас. Центр «Моспром» разрабатывает индивидуальные аналитические исследования для столичных предприятий.

— Индивидуальные исследования помогают предприятиям значительно расширить присутствие на уже завоеванных рынках, а также открыть для себя новые, — отметил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

В качестве примера он привел компанию, которая выпускает продукцию для строительства линий связи. Во время посещения предприятия глава ведомства рассказал, что сейчас экспорт занимает порядка 4 процентов в структуре продаж компании.

— В денежном выражении, по итогам 2019 года, общий объем экспорта составил порядка 107 миллионов рублей, — сказал Александр Прохоров. — В основном предприятие работает со странами СНГ, Латвией, Литвой и Францией. Но, по данным аналитического исследования, продукция компании может стать востребованной и на рынке Чехии.

Генеральный директор этого предприятия Алексей Анисимов отметил, что проведение качественных рыночных исследований в разрезе конкретного товара обеспечит рост объемов экспорта компании в 1,5–2 раза.

Стоит отметить, что предприятие постоянно работает над повышением производительности, чтобы в будущем иметь возможность удовлетворять более масштабные запросы заказчиков, в том числе из-за ру бежа.

— Мы запустили новую линию высокотехнологичного малярного производства, — рассказал Алексей Анисимов. — Несмотря на пандемию, это удалось сделать благодаря поддержке города. Сэкономленные средства за счет полученных льгот мы инвестировали в развитие.

В цехе установлены 10 окрасочных манипуляторов, все промышленные процессы управляются компьютером.

Интеллектуальная система распознавания габаритов детали и включения манипуляторов нанесения краски позволяет оборудованию увидеть деталь, оценить ее размеры и только после этого приступить к окрашиванию.

— Один из главных плюсов цеха — экологичность, — подчеркнул гендиректор. — Он имеет минимальные в данном сегменте оборудования показатели энергопотребления, а его система рекуперации позволяет вернуть в цикл до 98 процентов краски.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владимир Ефимов, заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений:

— Мы наблюдаем рост интереса к столичному оборудованию связи и телекоммуникаций за рубежом. Объем московского экспорта только волоконно-оптических кабелей за девять месяцев 2020 года увеличился на 79 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Вместе с кабельной продукцией растет спрос и на оборудование для строительства линий связи, в частности на европейском рынке. Чтобы помочь нашим предприятиям с освоением новых рынков, развиваем уже существующие меры поддержки.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В Москве в общей сложности работают 243 производителя строительных материалов, из них 45 относятся к крупным и средним предприятиям. На этих предприятиях трудятся почти 24,2 тысячи человек, а по итогам 2019 года общий объем отгруженных ими товаров превысил 206 миллиардов рублей. За 9 месяцев 2020 года объем промышленного экспорта в столице вырос почти на 45 процентов.

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