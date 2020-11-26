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Движение транспорта перекроют в центре Москвы из-за киносъемок
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Движение транспорта перекроют в центре Москвы из-за киносъемок

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, Банковский переулокКарта всех событий

В Москве планируют кратковременно перекрывать движение транспорта в связи с проведением киносъемок. Об этом сообщил Информационный центр департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в четверг, 26 ноября.

В сообщении указано, что движение будут перекрывать 28 ноября с 11:00 до 19:00. Специалисты планируют кратковременные перекрытия до пяти минут.

Так, движение транспорта будет затруднено в Банковском переулке от Мясницкой улицы до Кривоколенного переулка. А также перекрытия планируются в Кривоколенном переулке от дома № 7 до Армянского переулка.

Движение транспорта перекроют в центре Москвы из-за киносъемокФото: Информационный центр ДТиРДТИ

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