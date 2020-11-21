Движение транспорта временно ограничат на 46-м километре трассы М10 «Россия»

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы

Движение транспорта ограничат на 46-м километре трассы М10 «Россия» в районе деревни Дурыкино из-за монтажных работ. Об этом в субботу, 21 ноября, сообщили в пресс-службе ФКУ «Упрдор «Россия».

Уточняется, что ограничение будет действовать с 22 по 27 ноября в ночные часы, с 00:00 до 05:00.

— ФКУ «Упрдор «Россия» информирует, что в связи с проведением работ по монтажу блока пролетного строения в рамках строительства ЦКАД на 46-м километре трассы М10 «Россия» в Московской области будет вводиться ограничение движения, — отметили в ведомстве.

Там добавили, что продолжительность ограничения не будет превышать получаса. ФКУ «Упрдор «Россия» извинилось перед водителями за неудобства и призвало планировать маршрут с учетом изменений, передает агентство городских новостей «Москва».

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