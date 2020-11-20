Один из съездов с Московского малого кольца на М4 закроют до 10 декабря

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Движение транспорта по одному из съездов с Московского малого кольца на трассу М4 «Дон» будет перекрыто с 20 ноября по 10 декабря.

Как пояснили в пресс-службе ГК «Автодор», движение по съезду с дороги А107 «Московское малое кольцо» на М4 «Дон» в сторону Москвы будет временно прекращено в связи с проведением работ по строительству четырехуровневой развязки Центральной кольцевой автодороги.

Попасть на трассу М4 в направлении Москвы можно через другие съезды.

В ГК «Автодор» подчеркнули, что после начала движения по новой развязке ЦКАД можно будет добраться от М11 «Нева» до М4 «Дон» менее чем за два часа, сообщается на официальном сайте компании.

Ранее сообщалось, что движение атвотранспорта ограничат на юго-востоке Москвы из-за работ на инженерных сетях.

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