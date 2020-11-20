Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Один из съездов с Московского малого кольца на М4 закроют до 10 декабря
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Один из съездов с Московского малого кольца на М4 закроют до 10 декабря

Татьяна Плотникова

Транспорт

Движение транспорта по одному из съездов с Московского малого кольца на трассу М4 «Дон» будет перекрыто с 20 ноября по 10 декабря.

Как пояснили в пресс-службе ГК «Автодор», движение по съезду с дороги А107 «Московское малое кольцо» на М4 «Дон» в сторону Москвы будет временно прекращено в связи с проведением работ по строительству четырехуровневой развязки Центральной кольцевой автодороги.

Попасть на трассу М4 в направлении Москвы можно через другие съезды.

В ГК «Автодор» подчеркнули, что после начала движения по новой развязке ЦКАД можно будет добраться от М11 «Нева» до М4 «Дон» менее чем за два часа, сообщается на официальном сайте компании.

Ранее сообщалось, что движение атвотранспорта ограничат на юго-востоке Москвы из-за работ на инженерных сетях.

Читайте также: Водителей предупредили об ограничении движения в двух округах Москвы

ЦКАДстроительство дорогиперекрытие движения
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Рустам Сабанчеев
Рустам Сабанчеев

Откуда есть пошло ковид-диссидентство

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Кто станет главным на Южном Кавказе

Олег Сыров
Олег Сыров

Страшная сказка на ночь

Анна Кузнецова
Анна Кузнецова

Как помочь сироте поступить в вуз

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Светлая печаль Светланы Ильиничны

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Вакцины разные нужны

Вера Москвина
Вера Москвина

Пожалуйста, оставьте жителям мусоропровод

Все мнения
О проекте