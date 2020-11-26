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Ученый назвал два отличия COVID-19 от других вирусов
Фото: YouTube.com /А поговорить?

Ученый назвал два отличия COVID-19 от других вирусов

Виктория Федотова

Наука

Биоинформатик, кандидат физико-математических и доктор биологических наук Михаил Гельфанд объяснил, чем отличается COVID-19 от других вирусов.

Ученый подчеркнул, что в этой пандемии нет ничего нового, потому что похожие случаи встречались и работали по одной и той же схеме.

— В чем разница этого вируса со всеми предыдущими. У этого вируса очень большой инкубационный период, когда у человека еще нет симптомов, но он уже заразен, и заметное количество бессимптомных носителей, — сообщил Гельфанд два различия коронавируса от других вирусов.

По его словам, люди не были к этому готовы, как и к регулярному ношению масок, чтобы защищать других от возможного заражения. Биолог отметил, что людям повезло: если бы «вирус был более смертелен, человечеству бы наступил кирдык».

Видео опубликовано на YouTube.

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