Охлобыстин принял участие в съемках выпуска молодежного шоу Росгвардии

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Актер Иван Охлобыстин принял участие в съемках шестого выпуска молодежного шоу Росгвардии. Об этом в четверг, 26 ноября, сообщили в пресс-службе ведомства.

Также на съемочной площадке присутствовали дети артиста — Савва, Анфиса и Дуся. Им рассказали о профессии пулеметчика и разрешили примерить снаряжение.

Ведущими шоу стали Андрей Черкасов и Кристина Богославская. Во время съемок Охлобыстин выполнил нормативы для пулеметного расчета и даже вступил в бой, чтобы освободить заложника.

Ранее сам актер рассказал, что Росгвардия делает серию публицистических передач просветительно-развлекательного порядка, в которых рассказывает о работе ведомства. Охлобыстин заявил, что ему не составило трудностей продемонстрировать умения стрелять из пулемета, так как он более 30 лет занимается боевыми единоборствами и интересуется оружием.

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