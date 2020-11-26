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Москвичка отдала мошеннику 70 тысяч рублей за работу по замене окон
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Москвичка отдала мошеннику 70 тысяч рублей за работу по замене окон

Виктория Родимкина

Происшествия

В Москве оперативники задержали 34-летнего мужчину, которого подозревают в мошенничестве. Об этом сообщила пресс-служба УВД по ЮВАО столицы в четверг, 26 ноября.

В пресс-службе уточнили, что в полицию обратилась 54-летняя москвичка. Она рассказала, что к ней в квартиру пришел мужчина, который представился сотрудником компании по установке окон и предложил заменить окна по выгодной цене.

Женщина согласилась на услугу и отдала «работнику» 70 тысяч рублей. Мужчина обещал приехать на следующий день, однако больше не объявился.

Полиции удалось задержать подозреваемого в мошенничестве. Деньги он успел потратить на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

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