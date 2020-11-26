Столичные полицейские вернули хозяевам украденного пса

Фото: mvdmedia.ru / МВД Медиа

В Сети появилась запись с камер видеонаблюдения, на которой показан момент кражи собаки у одного из столичных магазинов.

Семья москвичей из трех человек решила прогуляться и зайти в супермаркет. Отец семейства привязал собаку по кличке Валли к перилам у входа, а сам отправился за покупками. Выйдя из магазина, хозяева не обнаружили своего пса и обратились в полицию.

Следствием ОМВД России по району Внуково города Москвы возбуждено уголовное дело по статье 158 УК России.

Задержанный мужчина заявил, что увидел собаку у магазина и решил забрать ее себе. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

— Собака передана хозяевам. Они поблагодарили сотрудников полиции за профессионализм и отзывчивость, — отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Видео опубликовано на YouTube.

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