Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Столичные полицейские вернули хозяевам украденного пса
Фото: mvdmedia.ru / МВД Медиа

Столичные полицейские вернули хозяевам украденного пса

Виктория Федотова

Город

В Сети появилась запись с камер видеонаблюдения, на которой показан момент кражи собаки у одного из столичных магазинов.

Семья москвичей из трех человек решила прогуляться и зайти в супермаркет. Отец семейства привязал собаку по кличке Валли к перилам у входа, а сам отправился за покупками. Выйдя из магазина, хозяева не обнаружили своего пса и обратились в полицию.

Следствием ОМВД России по району Внуково города Москвы возбуждено уголовное дело по статье 158 УК России.

Задержанный мужчина заявил, что увидел собаку у магазина и решил забрать ее себе. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

— Собака передана хозяевам. Они поблагодарили сотрудников полиции за профессионализм и отзывчивость, — отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Видео опубликовано на YouTube.

Читайте также: Трогательное видео спасения кота в Подмосковье появилось в Сети

собакасоцсетиМВД РФ по Москве
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Вилка для Байдена: с кем вы, господин избранный президент?

Артем Чубар
Артем Чубар

Извольте ругаться культурно, судари мои

Алексей Порошин
Алексей Порошин

Если вдруг банки лишатся лицензий

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Нужны ли нам родственники

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Когда улетит черный лебедь

Алексей Шапошников
Алексей Шапошников

Приоритет отдан социальной сфере

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Интим в заказ не входит

Все мнения
О проекте