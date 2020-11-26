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Народный календарь. Почему важно сыграть свадьбу до 27 ноября
Фото: Пресс-служба Управления ЗАГС Москвы

Народный календарь. Почему важно сыграть свадьбу до 27 ноября

Василий Плиткин

Общество

С 27 ноября православные христиане начинают Рождественский пост. В народе этот день прозвали Филиппово заговенье или Куделица. Православные в этот день вспоминают одного из 12 апостолов, ученика Иисуса Христа святого Филиппа из Вифсаиды.

Примета гласила, что те, кто не сыграют свадьбу до 27 ноября, будут одинокими до следующего года.

С 27 ноября начинался Рождественский пост, однако в этот день еще можно было есть молочные продукты и мясо. Однако с 28 ноября люди переходили на хлеб и постные каши, ели фрукты и овощи. В понедельник, среду и пятницу православные отказывались от рыбы и постного масла.

Народный календарь. Почему важно сыграть свадьбу до 27 ноября

Приметы погоды гласили, что если в этот день вы услышите карканье ворон, то скоро потеплеет. Если на деревьях инет, то урожай овса будет хорошим в будущем году. Если в этот день светит солнце, то урожай будет бедным.

27 ноября в мире отмечается Черная пятница. По традиции она проходит ежегодно в первую пятницу после американского Дня Благодарения. Это праздник всех шопоголиков и желающих сэкономить.

Есть две версии, почему эту пятницу называют «черной». Согласно первой версии, день назывался так из-за огромных пробок на дорогах. По другой, название произошло благодаря способу ведения бухгалтерской отчетности. Прибыль записывали черными чернилами, из-за огромных выручек день могли назвать черной пятницей.

В России 27 ноября отмечается День оценщика.

290 лет назад Сенат издал Указ «О сделании для освещения в зимнее время в Москве стеклянных фонарей». К концу XVIII века их общее число превысило шесть тысяч.

В этот день родились актеры Галина Польских, Валерий Баринов, Владимир Машков, писатель Григорий Остер, поэт и музыкант, лидер рок-группы «Аквариум» Борис Гребенщиков.

Именины отмечают Алексей, Василий, Анна, Петр, Николай, Григорий, Аристарх, Федор.

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