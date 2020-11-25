Народный календарь. Людям с каким именем повезет 26 ноября

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В этот четверг, 26 ноября, Православная церковь вспоминает об архиепископе Константинопольском Иоанне Златоусте. Люди верили, что в этот день нельзя ругаться, иначе Бог не услышит молитв. День считался удачным для лечения детей с нарушениями речи.

Считалось, что в этот день улыбается удача тем, чьи имена начинаются на букву «И».

Приметы погоды гласили, что если в этот день хорошо виден Млечный путь, то грядут холода. Вороны каркают к оттепели, а если деревья шумят, то скоро погода поменяется.

Народный календарь. Людям с каким именем повезет 26 ноября

26 ноября отмечается Всемирный день информации. Он празднуется с 1994 года по инициативе Международной академии информатизации. В этот же день свой международный праздник отмечают сапожники.

В этот день отмечает 57-й день рождения телепередача «Спокойной ночи, малыши!». Она стала первой семейной познавательно-развлекательной программой в СССР. Впервые программа вышла 1 сентября 1964 года, но свою историю ведет с 26 ноября 1963 года, когда ее начали создавать на Шаболовке.

В этот день родились советский исследователь Арктики Иван Папанин, диктор Центрального телевидения Анна Шатилова, певица Тина Тернер, актер Максим Аверин.

Именины отмечают Иван и Герман.

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