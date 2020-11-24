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В среду, 25 ноября, православные христиане чтят память Александрийского патриарха Иоанна Милостивого. Народные приметы гласили, что если женщина накормит мужа орехами в этот день, он будет ласковым и нежным с ней. Считалось, что если девушка до этого дня не встретила своего суженого, то до Масленицы она будет одна.

По традиции на Иоанна люди покупали вещи, считалось, что они прослужат долго. Однако девушкам 25 ноября не рекомендовано было покупать обувь вместе с подругой, это грозило неудачами на любовном фронте.

Народный календарь. Чем накормить мужа 25 ноября, чтобы он был ласковым и нежным

Приметы погоды гласили, что какая погода в этот день стоит. Такой и декабрь будет. Если в этот день выпал снег, то зима будет долгой, а весна – холодной и поздней.

25 ноября отмечается День российского военного миротворца. В этот день в 1973 году группа советских военнослужащих приняла участие в миротворческой операции на Ближнем Востоке.

153 года назад итальянский ученый Асканьо Собреро синтезировал нитроглицерин, и вместе с коллегой Альфредом Нобелем они создали динамит. 85 лет назад в СССР был учрежден орден «Знак Почета». Орденом награждались отдельные граждане и различные предприятия, организации, города.

В этот день родились испанский драматург Лопе де Вега, русский хирург Николай Пирогов, советский учёный-генетик Николай Вавилов.

Именины отмечают Константин, Федор, Дмитрий, Лев, Афанасий, Степан, Николай, Иван, Владимир, Даниил.

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