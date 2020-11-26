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СК возбудил уголовное дело в отношении бывшего замдиректора ФСИН Максименко
Фото: Игорь Генералов, «Вечерняя Москва»

СК возбудил уголовное дело в отношении бывшего замдиректора ФСИН Максименко

Кирилл Николаев

Происшествия

Бывший заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко задержан по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом в четверг, 26 ноября, сообщили на сайте Следственного комитета Российской Федерации.

По данным следствия, в 2018 году Максименко незаконным путем заключил государственные контракты на строительство и ремонт объектов по федеральной целевой программе (ФЦП) между территориальными управлениями ФСИН России и ФГУП «Управление строительства по Северо-Кавказскому федеральному округу» ФСИН РФ. В результате в эксплуатацию не были введены 14 объектов. Унитарному предприятию причинен ущерб на сумму свыше 189 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело. Следователи проводят мероприятия по сбору доказательств.

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уголовное делоФСИНГСУ СК РФ
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