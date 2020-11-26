Начальника отдела Шереметьевской таможни арестовали по делу о взятке

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Суд арестовал начальника отдела Шереметьевской таможни, который обвиняется в получении крупной взятки. Об этом в четверг, 26 ноября, сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации Елена Марковская.

По ее словам, деньги были получены от гендиректора коммерческой организации. Сумма составила более 820 тысяч рублей. Взамен обвиняемый пообещал ускорить таможенное оформление товара.

Деньги были переданы через посредников. Возбуждено уголовное дело, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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