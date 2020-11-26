Приложение «Московский транспорт» расширило список услуг

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Мобильное приложение «Московский транспорт» обновилось — теперь там можно заказать такси, забронировать самокат, воспользоваться услугами каршеринга. Об этом сообщил Telegram-канал «Дептранс Москвы» в четверг, 26 ноября.

Так, маршрут москвичей теперь может состоять из всех видов транспорта, в том числе велосипеда, самоката и каршеринга.

С помощью приложения горожане также смогут проверить, как много людей едут в общественном транспорте в данный момент. Это поможет избежать поездов в «набитом» автобусе или метро.

Кроме того, в «Московском транспорте» можно узнать, во сколько нужный вид транспорта прибудет на остановку. Москвичам также доступна функция вызова такси или бронирования каршеринга.

Пользователи смогут получить быстрый доступ к профилю с помощью номера телефона, а важные объекты, маршруты и адреса теперь можно добавлять в раздел «избранное» для быстрого доступа.

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