Подозреваемого в краже кошелька задержали на станции метро «Аннино»

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Сотрудники полиции в столичном метро задержали мужчину, которого подозревают в краже кошелька у пассажира. Об этом сообщила пресс-служба УВД на Московском метрополитене в четверг, 26 ноября.

Задержанным оказался 50-летний безработный мужчина. Полиция подозревает его в хищении кошелька с деньгами, который был оставлен пассажиром у кассы метро.

На станции «Аннино» к полицейским обратился 27-летний пассажир. Он сообщил, что потерял свой кошелек, в котором находилась 31 тысяча рублей и банковская карта.

С помощью камер правоохранители вычислили предполагаемого похитителя. Его задержали через несколько дней на той же станции метро. Дома у задержанного прошел обыск, похищенное было найдено и изъято.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», мужчина находится под подпиской о невыезде.

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