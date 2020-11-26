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Путин пообещал держать под личным контролем ситуацию в Усолье-Сибирском
Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Путин пообещал держать под личным контролем ситуацию в Усолье-Сибирском

Кирилл Николаев

Экология

Президент Российской Федерации Владимир Путин будет держать под личным контролем ситуацию в Усолье-Сибирском. Об этом он сообщил в четверг, 26 ноября, на совещании о ходе ликвидации накопленного вреда окружающей среде в регионе.

Глава государства попросил участников встречи докладывать о дополнительных мерах, которые предпринимаются для решения поставленных задач. По словам российского лидера, ситуацию в Усолье-Сибирском нужно держать под постоянным личным контролем.

— И намерен и сам то же самое делать, — цитирует Путина РИА Новости.

Президент России заявил, что готов подключиться к вопросу ликвидации вреда окружающей среде в Усолье-Сибирском, как только это потребуется.

Ранее Путин обратил внимание на сложную экологическую ситуацию в Усолье-Сибирском, где груз экологических проблем накапливался еще с 1930-х годов, но это «регулярно замалчивали».

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