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Путину показали разработанную в Сарове компьютерную модель для ВКС России
Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Путину показали разработанную в Сарове компьютерную модель для ВКС России

Кирилл Николаев

Внутренняя политика

Ученые Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) в Сарове разработали компьютерную модель для Воздушно-космических сил России. Об этом в четверг, 26 ноября, сообщает РИА Новости.

Данную модель показали президенту России Владимиру Путину. Она создана для отслеживания воздушно-космической обстановки в стране. Планируется, что компьютерную модель разместят в Главном штабе ВКС.

Ранее Владимир Путин поручил правительству России усовершенствовать нормативное регулирование дистанционной работы.

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