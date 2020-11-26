Путину показали разработанную в Сарове компьютерную модель для ВКС России

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Ученые Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) в Сарове разработали компьютерную модель для Воздушно-космических сил России. Об этом в четверг, 26 ноября, сообщает РИА Новости.

Данную модель показали президенту России Владимиру Путину. Она создана для отслеживания воздушно-космической обстановки в стране. Планируется, что компьютерную модель разместят в Главном штабе ВКС.

Ранее Владимир Путин поручил правительству России усовершенствовать нормативное регулирование дистанционной работы.

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