Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
В Кремле прокомментировали публикацию СМИ о деталях разговора Путина и Макрона
Фото: kremlin.ru/ Официальный сайт Президента России

В Кремле прокомментировали публикацию СМИ о деталях разговора Путина и Макрона

Кирилл Николаев

Внешняя политика

Кремль не обратил внимания на публикацию французского издания Challenges, которое привело детали разговора президента Российской Федерации Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом в четверг, 26 ноября, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрия Пескова.

— Нет. Не обратили, — цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее здание Challenges сообщило, что в ходе телефонных переговоров, которые состоялись 7 ноября, Путин попросил Макрона о том, чтобы Институт Пастера помог РФ в производстве вакцины от коронавирусной инфекции.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: В Кремле не удивились падению доходов у части россиян из-за пандемии

Дмитрий ПесковЭммануэль МакронВладимир Путин
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Рустам Сабанчеев
Рустам Сабанчеев

На свидание, дорогая, приходи со справкой

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Вилка для Байдена: с кем вы, господин избранный президент?

Артем Чубар
Артем Чубар

Извольте ругаться культурно, судари мои

Алексей Порошин
Алексей Порошин

Если вдруг банки лишатся лицензий

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Нужны ли нам родственники

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Когда улетит черный лебедь

Алексей Шапошников
Алексей Шапошников

Приоритет отдан социальной сфере

Все мнения
О проекте