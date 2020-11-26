В Кремле прокомментировали публикацию СМИ о деталях разговора Путина и Макрона

Фото: kremlin.ru/ Официальный сайт Президента России

Кремль не обратил внимания на публикацию французского издания Challenges, которое привело детали разговора президента Российской Федерации Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом в четверг, 26 ноября, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрия Пескова.

— Нет. Не обратили, — цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее здание Challenges сообщило, что в ходе телефонных переговоров, которые состоялись 7 ноября, Путин попросил Макрона о том, чтобы Институт Пастера помог РФ в производстве вакцины от коронавирусной инфекции.

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