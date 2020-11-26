В Кремле не удивились падению доходов у части россиян из-за пандемии

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Сокращение заработка у части россиян на фоне кризиса из-за пандемии коронавируса неудивительно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг, 26 ноября.

— Очевидно, что у определенных групп людей сократились доходы, — сказал он.

Пресс-секретарь главы государства добавил, что власти работают над тем, чтобы последствия кризиса как можно меньше давали о себе знать и минимизировались. Об этом пишет РИА Новости.

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