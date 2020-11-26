Шойгу сообщил о завершении работ на площадках в Усолье-Сибирском в этом сезоне

Фото: mil.ru / Министерство обороны Российской Федерации

Запланированные на 2020 год работы на площадках в Усолье-Сибирском завершены. Об этом в четверг, 26 ноября, сообщил министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным о ходе ликвидации накопленного вреда окружающей среде в регионе.

По его словам, работа проходит слаженно. В настоящее время войска убывают в места постоянной дислокации.

Шойгу отметил, что новые мероприятия в регионе, скорее всего, будут весной. Российские войска готовы к выполнению задач по ликвидации вреда окружающей среде в Усолье-Сибирском, сообщает Интерфакс.

Ранее Владимир Путин обратил внимание на сложную экологическую ситуацию в Усолье-Сибирском, где груз экологических проблем накапливался еще с 1930-х годов, но это «регулярно замалчивали».

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