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Шойгу сообщил о завершении работ на площадках в Усолье-Сибирском в этом сезоне
Фото: mil.ru / Министерство обороны Российской Федерации

Шойгу сообщил о завершении работ на площадках в Усолье-Сибирском в этом сезоне

Кирилл Николаев

Экология

Запланированные на 2020 год работы на площадках в Усолье-Сибирском завершены. Об этом в четверг, 26 ноября, сообщил министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным о ходе ликвидации накопленного вреда окружающей среде в регионе.

По его словам, работа проходит слаженно. В настоящее время войска убывают в места постоянной дислокации.

Шойгу отметил, что новые мероприятия в регионе, скорее всего, будут весной. Российские войска готовы к выполнению задач по ликвидации вреда окружающей среде в Усолье-Сибирском, сообщает Интерфакс.

Ранее Владимир Путин обратил внимание на сложную экологическую ситуацию в Усолье-Сибирском, где груз экологических проблем накапливался еще с 1930-х годов, но это «регулярно замалчивали».

Читайте также: Путин пообещал держать под личным контролем ситуацию в Усолье-Сибирском

ЭкологияСергей ШойгуМинобороны РФ
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