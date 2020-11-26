Разыскиваемых в России мужчин доставили в Москву из Барселоны

Фото: Пресс-служба МДВ России

В Москву из Барселоны доставили двоих мужчин, которые находились в розыске за совершение преступлений на территории России. Об этом сообщает сайт МВД Медиа со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк в четверг, 26 ноября.

— Сегодня при участии сотрудников российского Бюро Интерпола и ФСИН России в Москву из Барселоны доставлены двое обвиняемых в совершении преступлений на территории Российской Федерации, — сказала она.

По словам Ирины Волк, в ноябре 2018 года был объявлен в международный розыск гражданин одной из стран ближнего зарубежья Евгений Германович. Известно, что подозреваемый пытался сбыть наркотики через интернет. В отношении него возбудили уголовное дело.

Также разыскивался Александр Дерека, который занял у знакомых 7 миллионов рублей, а затем скрылся. Оба подозреваемых были найдены на территории Испании.

Экстрадиции состоялись в московском аэропорту Шереметьево 26 ноября, добавила официальный представитель МВД России.

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