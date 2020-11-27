В США заявили об «угрозе» для подводных кабелей со стороны Китая и России

/ Фото: https://www.senate.gov/

В сенате США назвали Россию и Китай «угрозой» для подводных кабелей, которые обеспечивают телефонную и интернет-связь в стране. С докладом, посвященном трансатлантическому взаимодействию Соединенных Штат Америки и Европы, ознакомился RT.

В документе власти выразили обеспокоенность активностью Пекина в секторе подводных коммуникационных кабелей. Китайские компании становятся сильным конкурентом в этой области. Их доминирующее положение способно привести к зависимости от глубоководных кабелей, которые были произведены в КНР.

Американские эксперты предполагают, что в будущем Пекин сможет использовать кабели для того, чтобы создать системы слежения за подводными лодками и другими объектами.

Подводные кабели являются основой китайской стратегии «Цифровой Шелковый путь», нацеленной на проведение тотальных цифровых преобразований при ведущей роли Пекина.

— Предполагается, что эта стратегия поможет КНР стать мировым лидером в сфере информационных и коммуникационных технологий за счет строительства цифровой инфраструктуры за рубежом, инвестиций в эту отрасль и создания все большей зависимости от китайских технологических компаний, — говорится в документе.

По словам сенаторов, США и Европа уделяли гораздо больше внимания РФ в вопросах, которые были связаны с безопасностью морских кабелей.

— На протяжении холодной войны и даже в последние годы Соединенные Штаты и Европа помнили об опасности того, что внушительный подводный флот России может подключиться к этим кабелям или же стремится обнаружить уязвимые и труднодоступные участки кабеля, с тем чтобы разорвать их в случае конфликта, — говорится в докладе.

По мнению авторов доклада, Москва до сих пор является «серьезной угрозой». При этом они ссылаются на статью американской газеты The New York Times, опубликованную в 2015 году, в которой сообщалось о случаях обнаружения российских разведывательных кораблей недалеко от известной кабельной трассы у восточного побережья США.

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