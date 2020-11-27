Шансы возвращения Донбасса военным путем оценили на Украине

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Военного решения вопроса возвращения Донбасса нет. Об этом в пятницу, 27 ноября, заявил главнокомандующий вооруженными силами Украины генерал Руслан Хомчак.

По его словам, существует несколько причин, которые могут помешать такому решению. Среди них нарушение международного права о военных действиях в густнонаселенных районах, возможность потерь в украинской армии, а также вероятное вмешательство России.

— Хочу, чтобы все понимали: чисто военного решения вопроса на Донбассе я не вижу и Генштаб ВСУ также, — цитирует Зомчака «Новое время».

Он также добавил, что население Донбасса не во всем поддерживает военных Украины, поэтому стоит ожидать «выстрелы в спину».

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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