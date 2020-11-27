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Представитель Ротару раскрыл гонорары звезд во время пандемии
София Ротару / Фото: Из личного архива Софии Ротару

Представитель Ротару раскрыл гонорары звезд во время пандемии

Юлия Ямпольская

Звезды

Артисты вынуждены понижать размер своих гонораров из-за эпидемиологической ситуации в мире. Закрытие границ и отмены концертов негативно сказались на жизни таких звезд, как Филипп Киркоров, Кристина Орбакайте, Николай Басков и других известных исполнителей. Об этом рассказал директор певицы Софии Ротару Сергей Лавров.

По его словам, корпоративы и концерты почти никто не проводит. Он поставил под сомнения слова российского продюсера Яны Рудковской о забитом графике Димы Билана.

— Яна Рудковская хвастается, что у Билана все расписано. Но мне кажется, она это говорит из-за того, что стесняется сказать правду: заказчиков просто нет, — рассказал Лавров.

Директор певицы также отметил, что в данной ситуации представлять новые хиты звезды могут только в Сети.

— Раньше Кристина Орбакайте, Валерия, Леонид Агутин и Анжелика Варум получали за выступления на частных праздниках в районе 3,5 миллиона рублей. Из-за пандемии они сократили сумму вдвое, — цитирует Лаврова ФАН.

На данный момент выступление исполнителей стоит порядка двух миллионов рублей. Но снижение цены не повысило спрос. Некоторые артисты не стали вносить изменения в свой гонорар. В числе таких звезд представитель Ротару назвал Сергея Шнурова, который просит за концерт, как и раньше, 150 тысяч евро.

У певицы Софии Ротару также нет концертов. Она не может приехать в страну из-за закрытых границ, что влияет на финансовое положение артистки.

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