Представитель Ротару раскрыл гонорары звезд во время пандемии
Артисты вынуждены понижать размер своих гонораров из-за эпидемиологической ситуации в мире. Закрытие границ и отмены концертов негативно сказались на жизни таких звезд, как Филипп Киркоров, Кристина Орбакайте, Николай Басков и других известных исполнителей. Об этом рассказал директор певицы Софии Ротару Сергей Лавров.
По его словам, корпоративы и концерты почти никто не проводит. Он поставил под сомнения слова российского продюсера Яны Рудковской о забитом графике Димы Билана.
— Яна Рудковская хвастается, что у Билана все расписано. Но мне кажется, она это говорит из-за того, что стесняется сказать правду: заказчиков просто нет, — рассказал Лавров.
Директор певицы также отметил, что в данной ситуации представлять новые хиты звезды могут только в Сети.
— Раньше Кристина Орбакайте, Валерия, Леонид Агутин и Анжелика Варум получали за выступления на частных праздниках в районе 3,5 миллиона рублей. Из-за пандемии они сократили сумму вдвое, — цитирует Лаврова ФАН.
На данный момент выступление исполнителей стоит порядка двух миллионов рублей. Но снижение цены не повысило спрос. Некоторые артисты не стали вносить изменения в свой гонорар. В числе таких звезд представитель Ротару назвал Сергея Шнурова, который просит за концерт, как и раньше, 150 тысяч евро.
У певицы Софии Ротару также нет концертов. Она не может приехать в страну из-за закрытых границ, что влияет на финансовое положение артистки.
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