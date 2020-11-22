Дело не в деньгах: директор Ротару объяснил, зачем она на самом деле возвращается в Россию

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Сообщения о том, что София Ротару собирается выступать на «Песне года» за гонорар, не соответствуют действительности. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» рассказал концертный директор певицы Сергей Лавров.

По его словам, «Песня года» — это благотворительный концерт, на котором артисты выступают абсолютно бесплатно.

— Вся эта информация о том, что София Михайловна собирается выступать только за гонорар и понижать его она не собирается, — это полный бред. Сумма гонорара всегда обсуждаема в зависимости от разных условий. То есть за выступление на Дне металлурга, условно говоря, предполагает одну сумму, концерт на более масштабных мероприятиях будет уже иметь другой ценник. И по такой схеме работают все мировые звезды. Более того, информацию о том, что Ротару будет выступать за деньги на «Песне года», придумали журналисты. Я такого не говорил, а София Михайловна — так тем более, — сказал Лавров.

Собеседник «ВМ» отметил, что артистка отлично понимает нелегкую ситуацию, которая сложилась в мире шоу-бизнеса из-за пандемии, и ни за что бы не стала требовать деньги за свое участие в концертных мероприятиях:

— Вы понимаете, что «Песня года» не предполагает выступления артиста за гонорар, поэтому все разговоры о том, что певица хотела приехать подзаработать во время карантина в Россию, — это всего лишь догадки, слухи и абсолютная провокация. И когда такие заявления поступают в адрес артистки, конечно, ей это неприятно. Ей еще все время напоминают, что она живет во «вражеской» Украине, а зарабатывать приезжают в Россию. Люди, окститесь! Это же женщина-легенда, и поверьте, ей хватает денег. Если бы она завтра объявила тур по России, то на концерты пришли бы миллионы, ей не надо никому ничего доказывать, а хейтеры были и будут.

Артист подчеркнул, что сама Ротару попросила его больше не комментировать подобные информационные поводы.

Ранее сообщалось, что певица в ближайшее время посетит Москву для участия в концертной программе «Песня года».СМИ сообщали, что она якобы потребовала за свое выступление крупную сумму денег.

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