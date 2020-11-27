Курировавшую остров Русский чиновницу отстранили за бездействие во время ЧС

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Руководителя административно-территориального управления острова Русский во Владивостоке отстранили от должности из-за того, что она не помогала местным жителям после циклона. Как сообщает пресс-служба правительства Приморского края, ее привлекут к ответственности.

Уточняется, что во многих домах на острове нет света с вечера 18 ноября. Электроснабжение частично восстановлено. Также стало известно, что злоумышленники украли 3,5 километра медного провода, что стало причиной медленного восстановления энергообеспечения.

— За непринятие мер по оказанию помощи населению от своих обязанностей будет отстранена руководитель административно-территориального управления острова Русский. В ближайшее время контролировать работу муниципальных властей на острове будет один из заместителей главы Владивостока, — говорится в сообщении.

По словам главы Приморья Олега Кожемяко, руководитель острова Русский проявила безответственное отношение к своим обязанностям по оказанию помощи населению острова во время ЧС.

— В течение недели неоднократно посещали остров Русский, ни разу не видели ее, не слышали от населения ни одного слова благодарности за оказанную работу. Убедитесь, что она будет привлечена к ответственности, — обратился Кожемяко к главе Владивостока.

По информации властей, скоро на острове будут установлены дополнительные полевые кухни. Населению удаленных поселков раздадут 150 газовых плит, а также поставят пять новых электрогенераторов и организуют развоз топлива для них.

Напомним, в Приморском крае был введен режим чрезвычайной ситуации после снежного циклона. Во Владивостоке прошел ледяной дождь, который вызвал проблемы с сотовой связью, энергоснабжением, подачей воды и тепла.

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