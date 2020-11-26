Власти оценили ущерб от ледяного шторма в Приморье

Фото: primorsky.ru / Сайт правительства Приморского края

Ущерб от циклона, который обрушился на Приморский край, составляет примерно 266 миллионов рублей. Об этом в четверг, 26 ноября, сообщили на сайте правительства региона.

Накануне власти оценили ущерб в 250 миллионов рублей.

— Предварительный ущерб от стихии составил в Приморском крае 266 миллионов рублей, наибольший урон нанесен объектам энергетики – более 250 миллионов рублей. Окончательный ущерб будет определен после завершения аварийно-восстановительных работ, — говорится в сообщении.

Ранее в Кремле оценили последствия ледяного шторма в Приморье.

Напомним, в Приморском крае был введен режим чрезвычайной ситуации после снежного циклона. Во Владивостоке прошел ледяной дождь, который вызвал проблемы с сотовой связью, энергоснабжением, подачей воды и тепла.

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