Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Названа вероятная причина падения плиты на автомобиль во Владивостоке
Фото: Пресс-служба ГСУ СК России по Приморскому краю

Названа вероятная причина падения плиты на автомобиль во Владивостоке

Виктория Родимкина

Происшествия

Падение бетонной плиты на автомобиль во Владивостоке произошло, вероятно, из-за обледенения проводов интернет-провайдеров. Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления СК России по Приморскому краю в понедельник, 23 ноября.

Уточняется, что следователи начали проверку после обрушения железобетонной конструкции с крыши дома № 34 по улице Нейбута.

Правоохранители установили, что на крыше дома находилась железобетонная шахта, состоящая из трех стен и плиты перекрытия. Там же разместились транзитные кабельные линии интернет-провайдеров.

— В результате дождя, обледенения и сильного ветра произошло раскачивание проводов и возникла асимметричная нагрузка на боковые стены шахты, вследствие чего конструкция сложилась. Во время разрушения создался уклон, что привело к смещению плиты и ее падению, — заявили в пресс-службе.

В результате проверки будет принято процессуальное решение, добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что бетонная плита из-за непогоды упала с крыши многоэтажки на автомобиль, который в этот момент чистил владелец. Мужчина едва успел отойти от машины. В Сети появилась видеозапись случившегося.

Видео: Telegram-канал «Mash»

Читайте также: «Ущерб колоссальный»: в Кремле оценили последствия ледяного шторма в Приморье

Владивостокпричиныплиты
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Строительство набирает обороты

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Пожалуйста, будьте не на связи

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Россия заставит с собой считаться

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Белые покидают Нью-Йорк

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Какого мужчину считать настоящим

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Случай на границе: не торопитесь в гости к чучхе

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Смерть от худобы: казалось бы, при чем тут рыбки

Все мнения
О проекте