Названа вероятная причина падения плиты на автомобиль во Владивостоке

Фото: Пресс-служба ГСУ СК России по Приморскому краю

Падение бетонной плиты на автомобиль во Владивостоке произошло, вероятно, из-за обледенения проводов интернет-провайдеров. Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления СК России по Приморскому краю в понедельник, 23 ноября.

Уточняется, что следователи начали проверку после обрушения железобетонной конструкции с крыши дома № 34 по улице Нейбута.

Правоохранители установили, что на крыше дома находилась железобетонная шахта, состоящая из трех стен и плиты перекрытия. Там же разместились транзитные кабельные линии интернет-провайдеров.

— В результате дождя, обледенения и сильного ветра произошло раскачивание проводов и возникла асимметричная нагрузка на боковые стены шахты, вследствие чего конструкция сложилась. Во время разрушения создался уклон, что привело к смещению плиты и ее падению, — заявили в пресс-службе.

В результате проверки будет принято процессуальное решение, добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что бетонная плита из-за непогоды упала с крыши многоэтажки на автомобиль, который в этот момент чистил владелец. Мужчина едва успел отойти от машины. В Сети появилась видеозапись случившегося.

Видео: Telegram-канал «Mash»

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