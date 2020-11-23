«Ущерб колоссальный»: в Кремле оценили последствия ледяного шторма в Приморье
Власти Приморья прикладывают все усилия для ликвидации последствий непогоды, однако на это потребуется время, так как ущерб нанесен колоссальный. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник, 23 ноября.
— К сожалению, несмотря на напряженную круглосуточную работу, действительно, пока полностью ликвидировать последствия ледяного шторма не удалось, — сказал представитель Кремля.
Он отметил, что сильный ледяной шторм нанес колоссальный вред городской инфраструктуре, в частности сфере энергоснабжения. Дмитрий Песков уточнил, что эти последствия еще ощущаются до сих пор, сообщает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что два борта МЧС России доставят в Приморский край из столицы дизель-генераторы для подачи воды и тепла местным жителям.
В Приморье был введен режим чрезвычайной ситуации после снежного циклона. Во Владивостоке прошел ледяной дождь, который вызвал проблемы с сотовой связью, энергоснабжением, подачей воды и тепла.
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