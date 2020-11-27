Экспорт мясной продукции московских предприятий вырос почти на 47 процентов

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Столичные предприятия начали продавать мясную продукцию за рубеж почти на 47 процентов больше с начала года. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

За первые девять месяцев 2020 года объем экспорта составил 66,23 миллиона долларов, что в переводе на рубль составляет почти пять миллиардов.

— Столичный экспорт мясной продукции устойчиво растет последние три года: в 2018 году он вырос на 27,6 процента, в 2019 году показатель увеличился еще на 25,59 процента и составил 71,99 миллиона долларов США. Показатели девяти месяцев этого года также превышают показатели аналогичного периода 2019-го почти на 47 процентов, — приводятся слова Ефимова на официальном сайте мэра Москвы.

Столичное мясо покупают в 23 странах. Больше всего — в Казахстане, Китае, Гонконге, Иране и Белоруссии. Основная часть экспортной продукции — это мясо и субпродукты птицы. Свинину и говядину часто приобретают Польша и Китай. Япония, Германия и Великобритания берут у столичных предприятий переработанную мясную продукцию. Новыми партнерами в этой сфере стали клиенты из Грузии, Молдавии, Туркмении и Узбекистана.

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