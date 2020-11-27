Жители России назвали размер желаемой пенсии

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Жители России рассказали, какой размер пенсии для них является достойным. Опрос провел сервис «Работа.ру» совместно с российским государственным пенсионным фондом «Сбербанка».

Эксперты в сфере финансирования, программирования, а также строительства сообщили, что после окончания карьеры хотели бы получать свыше 100 тысяч рублей в месяц. Такого мнения придерживаются 23 процента сотрудников IT-сферы, 20 процентов строителей и 22 процента финансистов.

Врачи, учителя, сотрудники кафе и ресторанов, а также водители желают получать от 40 до 50 тысяч рублей в месяц. Так же считают 23 процента поваров и официантов, 21 процент медицинских работников, учителей, 19 процентов представителей сферы транспорта и логистики.

Получать пенсию в размере от 30 до 40 тысяч в месяц не отказался бы каждый пятый работник производства, передает РБК.

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