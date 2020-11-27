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Водитель такси погиб при ДТП с тремя машинами на шоссе Энтузиастов в Москве
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва» 

Водитель такси погиб при ДТП с тремя машинами на шоссе Энтузиастов в Москве

Вероника Кузьминова

Происшествия
шоссе Энтузиастов, д.100, корп.2Карта всех событий

Водитель такси скончался на месте после столкновения с двумя другими иномарками на шоссе Энтузиастов в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по столице в пятницу, 27 ноября.

55-летний таксист был за рулем иномарки Kia Rio. В один момент машина столкнулась с автомобилем марки BMW, которая врезалась в другую иномарку — Hyundai.

— После чего указанный автомобиль «Киа Рио» произвел наезд на бордюрный камень и выехал на газон с последующим наездом на дерево. В результате ДТП водитель такси от полученных травм скончался на месте, — уточнили в пресс-службе столичного главка.

Водители двух других иномарок не пострадали.

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