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Паспорта с электронным носителем информации появятся в России до конца 2021 года
Фото: mvdmedia.ru / Пресс-центр МВД России / Дмитрий Лыков

Паспорта с электронным носителем информации появятся в России до конца 2021 года

Юлия Ямпольская

Общество

Цифровая трансформация основных отраслей экономики и социальной сферы является одной из пяти национальных целей развития России до 2030 года, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России.

Одно из главных направлений цифровой трансформации МВД России – переход к электронным документам личного хранения и их «двойникам». Уточняется, что МВД РФ вместе с Минцифры России, Правительством Москвы и другими заинтересованными государственными органами и бизнес­-сообществами разрабатывает подходы к проведению эксперимента по запуску паспорта с электронным носителем информации на территории столицы и последующим распространением на всю территорию РФ.

Отмечается, что электронный паспорт и дополняющее его приложение для мобильного телефона станет ключом к государственным и коммерческим услугам, а также обеспечит всех граждан России электронной подписью.

Документ с электронным носителем информации будет отличаться от бумажного высокой степенью защищенности, практичностью, стойкостью. При утере владельцы смогут его быстро заблокировать, передает МВД Медиа.

Основную информацию электронного паспорта возможно будет считать с помощью мобильного приложения.

До 1 декабря 2021 планируют провести подготовительные работы к запуску электронного паспорта.

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