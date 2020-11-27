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Двое мужчин с пистолетом похитили 11 миллионов из офиса в центре Москвы
Фото: mos.ru / Максим Денисов

Двое мужчин с пистолетом похитили 11 миллионов из офиса в центре Москвы

Вероника Кузьминова

Происшествия
Россия, Москва, Пресненская набережная Карта всех событий

Правоохранители задержали двух злоумышленников, которые открыто похитили 11 миллионов рублей из офиса в центре Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

О краже заявил 35-летний мужчина. Он рассказал, что до инцидента договорился с двумя людьми о встрече в их офисе на Пресненской набережной. С собой потерпевший взял крупную сумму денег.

— Во время переговоров с менеджером в помещение неожиданно вошли неизвестные и, угрожая предметом, похожим на пистолет, открыто похитили принадлежащие мужчине денежные средства, после чего скрылись, — цитирует пресс-службу главка ТАСС.

Уточняется, что материальный ущерб составил 11,5 миллиона рублей. Позже злоумышленников задержали на территории Новой Москвы. Ими оказались ранее судимые граждане 39 и 34 лет. Похищенные деньги они уже успели потратить. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой» (ст. 162 УК РФ).

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