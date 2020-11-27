Педагог выстрелил из травматического пистолета, отбиваясь от учеников в Нальчике

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Педагог несколько раз выстрелил в воздух из травматического пистолета в школе Нальчика для того, чтобы отбиться от учеников, которые на него напали. Об этом в пятницу, 27 ноября, сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы Кабардино-Балкарии.

Уточняется, что инцидент произошел в лицее №2 в Нальчике. В результате драки с учениками педагог открыл стрельбу в воздух, обороняясь от учащихся школы. Пострадавших нет.

На данный момент на месте происшествияработает следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства произошедшего.

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