Сергей Собянин: На платформе МИК зарегистрировались 19 тысяч организаций

Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

На IT-платформе Московского инновационного кластера (МИК), которому исполняется два года, зарегистрировалось уже 19 тысяч организаций. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу, 27 ноября.

По его словам, пользователи платформы — организации не только из столицы, но и еще из 72 регионов страны.

— Участники кластера активно кооперируются по отраслям. Например, в кластере спортиндустрии SportTech уже 62 участника и 3 совместных проекта. Еще пример — новые проекты «Факультетус» и «Буду». Они помогают найти работу или стажировку студентам и начинающим специалистам — создают отдельную базу работодателей, — написал Собянин на странице в социальной сети «ВКонтакте».

Кластер, как уточнил мэр, дает шанс для развития инноваций и новых проектов. На платформе можно найти информацию по мерам поддержки, поиску арендных помещений и площадок для тестирования продукта. Также пользователям предоставляется возможность принять участие в серии технологических конкурсов.

Уточняется, что участвовать в кластере можно бесплатно.

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