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«Золотые ножки»: певица Натали поделилась откровенным архивным фото
Фото: instagram.com/natali_star74

«Золотые ножки»: певица Натали поделилась откровенным архивным фото

Захар Чайченко

Звезды

Российская певица Наталья Рудина, известная под псевдонимом Натали, пожаловалась своим подписчикам на огромное количество сообщений, присылаемых фанатами, а также не забыла поделиться откровенным ретроснимком 2006 года. Волнующее фото артистка выложила в своем Instagram-аккаунте.

— Зайдите в директ, просите вы... Захожу... Убегаю оттуда... Там столько всего, невозможно много всего... Здесь я быстрее вас вижу и слышу, — написала Натали в подписи под фотографией.

Подписчиков поразил смелый наряд звезды, они отметили, насколько она в нем органично смотрится: «Ишь какая»; «Золотые ножки»; «Смело, классно, просто здорово»; «И ни капли не вульгарно».

Артистка состоит в браке с Александром Рудиным. Супружеская пара занимается воспитанием двух сыновей — Анатолия и Арсения.

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откровенные фотофото в соцсетиНатали
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