«Услада для глаз»: Екатерина Климова поразила поклонников глубоким декольте
Российская актриса Екатерина Климова устроила фотосессию с ретротелефоном. Свежими снимками артистка решила поделиться в своем Instagram-аккаунте.
На снимке звезда прикладывает к уху телефонную трубку. На Климовой — черное платье с глубоким вырезом, демонстрирующим фанатам зону декольте певицы.
— Але))) Даю обратную связь, — написала Климова в подписи под фотографией.
Подписчики отметили «сногсшибательную» красоту своего кумира, а также подчеркнули, что новое платье очень идет ее владелице: «Сногсшибательно красивая!»; «Вау женщина!»; «Как можно быть такой красивой?!»; «Огонь!»; «Богиня!»; «Услада для глаз!».
Ранее актриса Екатерина Климова рассказала о своей жизни после развода.
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