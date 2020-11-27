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«Услада для глаз»: Екатерина Климова поразила поклонников глубоким декольте
Фото: instagram.com/klimovagram

«Услада для глаз»: Екатерина Климова поразила поклонников глубоким декольте

Захар Чайченко

Звезды

Российская актриса Екатерина Климова устроила фотосессию с ретротелефоном. Свежими снимками артистка решила поделиться в своем Instagram-аккаунте.

На снимке звезда прикладывает к уху телефонную трубку. На Климовой — черное платье с глубоким вырезом, демонстрирующим фанатам зону декольте певицы.

— Але))) Даю обратную связь, — написала Климова в подписи под фотографией.

Подписчики отметили «сногсшибательную» красоту своего кумира, а также подчеркнули, что новое платье очень идет ее владелице: «Сногсшибательно красивая!»; «Вау женщина!»; «Как можно быть такой красивой?!»; «Огонь!»; «Богиня!»; «Услада для глаз!».

Ранее актриса Екатерина Климова рассказала о своей жизни после развода.

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